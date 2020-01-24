Все шесть человек, застреленные на юго-западе Германии, оказались родственниками убийцы

Об этом в ходе пресс-конференции сказал глава полиции города Рот-ам-Зе. В частности, среди жертв оказались родители подозреваемого. Злоумышленник – 26-летний гражданин Германии, открыл огонь возле ресторана сегодня днем, после чего его удалось задержать. Пока полиция ничего не говорит о мотиве преступления и называет случившееся «семейной драмой». Следователи исходят из того, что преступник имел личные счеты с жертвами.