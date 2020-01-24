Bloomberg:доходы Магнитогорского металлургического комбината и «Детского мира» могут вырасти из-за смены правительства

Магнитогорский металлургический комбинат и группа «Детский мир» оказались в числе компаний, чьи доходы могут вырасти из-за смены правительства. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на банковских аналитиков. Они считают, что указанные организации получат выгоду из-за того, что новый Кабмин намерен выделить дополнительные средства на поддержку семей с детьми, в частности, на программу материнского капитала. А средства, заложенные на ускоренное развитие инфраструктуры, должны поднять внутренний спрос на сталь. Также аналитики ожидают рост акций Сбербанка и банка Тинькофф.