«Единая Россия» рассмотрит вопрос об исключении главы Чувашии из партии из-за неэтичного поведения

Секретарь Генсовета Андрей Турчак сказал, что поведение Михаила Игнатьева во время церемонии вручения ключей от новых пожарных машин находится за гранью понимания. «Чиновнику такого ранга не стоит путать официальное мероприятие с цирковым представлением», — цитирует Турчака пресс-служба партии.

Сегодня в одном из телеграм-каналов появилось видео с Игнатьевым, который высоко поднял руку с ключами, из-за чего майору МЧС пришлось подпрыгнуть, чтобы их взять. Подобное поведение также сочли неэтичным в министерстве по чрезвычайным ситуациям.