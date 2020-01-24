Ростуризм рекомендует россиянам не ездить в Китай в связи с новым вирусом

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Кроме того, федеральное агентство потребовало от туроператоров информировать клиентов об эпидемиологической обстановке в КНР и отметило, что граждане имеют право на возврат денег в случае отказа от путевки.

Жертвами пневмонии стали уже более 20 человек, почти девятьсот заболели. В аэропортах по всему миру тщательно проверяют рейсы из Китая. Несколько городов, в том числе и Ухань, из которого начал распространяться вирус, изолированы.

Мировая общественность недооценивает масштабы пострадавших от нового коронавируса. Такое мнение «Mash» высказал россиянин Александр, живущий в Ухани уже больше года.

Александр также добавил, что после сообщения о том, что город закрыт на въезд и выезд даже на самолете улететь было практически невозможно.