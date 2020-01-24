Водителю грузовика, перекрывшему улицу в Москве, выплатили долг по зарплате

Этим утром водитель КаМАЗа перекрыл движение на Бауманской улице, пожаловавшись, что ему нечем кормить семью. По предварительным данным, нарушитель порядка – отец семерых детей. После того, как полиция уговорила его разблокировать дорогу, Роструд пообещал провести проверку в отношении работодателя компании «Транспортные технологии». Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства, водителю выплатили 41 тысячу рублей.