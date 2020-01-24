В Шанхае вылечили первого пациента, заболевшего пневмонией нового типа

По данным национальной комиссии здравоохранения Китая, речь идет о жительнице города Ухань, откуда началось распространение коронавируса. В последние дни у нее нормализовалась температура, а проведенные тесты на наличие болезни показывают отрицательный результат. Вспышка пневмонии унесла уже более 20 жизней. Еще порядка девятисот человек заражены. Из-за распространения вируса, несколько китайских городов изолировали. В аэропортах по всему миру тщательно проверяют рейсы из Китая.
2020-01-24T20:30:00+03:00
2020-01-24T20:31:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:30, 24 января 2020
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