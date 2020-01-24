Болгария дала российским дипломатам, объявленными персонами нон грата 48 часов на отъезд из страны

Об этом сообщает национальное телевидение республики, ссылаясь на дипломатические источники. Сегодня российский посол был приглашен в МИД Болгарии, где ему вручили соответствующую ноту. Сотрудников диппредставительства болгарская прокуратура подозревает в шпионаже. Однако, в Москве указывают на отсутствие доказательств. Фамилии высылаемых сотрудников не называются. По некоторым данным, это первый секретарь в консульском отделе и работник торгового представительства.

Россия не исключила, что ответит на действия Болгарии зеркально.