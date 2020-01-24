Немецкая биатлонистка Дениз Херрман выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Словении

Второе место у шведки Ханны Эберг, третье у француженки Анаис Бескон. Россиянка Ирина Старых заняла лишь восьмое место.

Этап Кубка мира в Словении — заключительный для ведущих биатлонистов планеты перед чемпионатом мира в Антхольце. Завтра пройдет сингл-микст и смешанная эстафета. Этап завершится в воскресенье.