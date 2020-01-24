Бывшего башкирского судью лишили статуса за участие в акции памяти Бориса Немцова

Как пишет «Коммерсантъ», коллегия признала, что Радик Рахматуллин нарушил закон, запрещающий судьям публично выражать свое отношение к политическим партиям. Он якобы критиковал действующую власть и конституционный строй. Сам Рахматуллин утверждает, что в выступлении в феврале 2018-го года он лишь сказал, что «существующая в стране атмосфера позволила совершиться злодейскому убийству видного политического деятеля». При этом бывший судья считает, что слова, произнесенные на акции, стали лишь поводом для лишения его статуса. Главной причиной он называет разногласия с одним из членов коллегии.