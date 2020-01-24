Госсекретарь США в ближайшее время посетит Великобританию, Украину, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан

Как следует из сообщения Госдепа, Майк Помпео намерен встретиться с главами этих стран. В Лондоне, куда глава ведомства прибудет в следующую среду, он обсудит с премьером Борисом Джонсоном торговые связи, в Киеве примет участие в церемонии памяти погибших на Донбассе. 1 февраля на встрече с Лукашенко Помпео намерен подтвердить желание Вашингтона нормализовать двусторонние отношения, а в Казахстане и Узбекистане речь пойдет о безопасности в Центральной Азии.