Госсекретарь США в ближайшее время посетит Великобританию, Украину, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан

Как следует из сообщения Госдепа, Майк Помпео намерен встретиться с главами этих стран. В Лондоне, куда глава ведомства прибудет в следующую среду, он обсудит с премьером Борисом Джонсоном торговые связи, в Киеве примет участие в церемонии памяти погибших на Донбассе. 1 февраля на встрече с Лукашенко Помпео намерен подтвердить желание Вашингтона нормализовать двусторонние отношения, а в Казахстане и Узбекистане речь пойдет о безопасности в Центральной Азии.
2020-01-24T20:00:00+03:00
2020-01-24T20:00:59+03:00
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20:00, 24 января 2020
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