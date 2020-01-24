Численность населения России сократилась второй год подряд, — сообщает Интерфакс, ссылаясь на предварительные данные Росстата. Число жителей страны уменьшилась на 35 тысяч человек. В 2018-ом она снизилась на 100 тысяч. Это произошло впервые за 10 лет.

Как пишет РБК, естественную убыль населения России фиксируют с 2016-го года, но раньше она компенсировалась миграционным приростом. По прогнозам, по итогам прошлого года, показатель естественной убыли станет самым высоким за последние 11 лет.