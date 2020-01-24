Численность населения России сократилась второй год подряд, — сообщает Интерфакс, ссылаясь на предварительные данные Росстата. Число жителей страны уменьшилась на 35 тысяч человек. В 2018-ом она снизилась на 100 тысяч. Это произошло впервые за 10 лет.
Как пишет РБК, естественную убыль населения России фиксируют с 2016-го года, но раньше она компенсировалась миграционным приростом. По прогнозам, по итогам прошлого года, показатель естественной убыли станет самым высоким за последние 11 лет.
Численность населения России сократилась второй год подряд
Численность населения России сократилась второй год подряд, — сообщает Интерфакс, ссылаясь на предварительные данные Росстата. Число жителей страны уменьшилась на 35 тысяч человек. В 2018-ом она снизилась на 100 тысяч. Это произошло впервые за 10 лет.