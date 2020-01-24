Тренера детской академии хоккейного клуба «Авангард» отстранили из-за жестокого обращения с воспитанниками

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу команды. Жалобы на Игоря Николаева поступила от родителей игроков 2010-го года рождения. Ранее в одном из телеграм-каналов появилось видео, на котором предположительно Николаев во время тренировки бьет детей по голове клюшкой.

Омский «Авангард» проводит домашний матч в подмосковной Балашихе. Сейчас команда занимает второе место в Восточной конференции в КХЛ.