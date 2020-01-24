«Аэрофлот» предложил пассажирам сдать билеты на рейсы в Китай, запланированные до 7 февраля

В сообщении перевозчика говорится, что клиенты могут изменить дату вылета или вернуть билеты без взимания дополнительной платы. Ранее в Ростуризме говорили, что, несмотря на рекомендацию Роспотребнадзора воздержаться от поездок в КНР, туристы не могут рассчитывать на полный возврат средств после отказа от путевок. Основанием для этого может быть лишь сообщение властей о том, что ситуация несет угрозу жизни и здоровью.

По последним данным, жертвами пневмонии, вызванной новым вирусом, стали уже 26 человек. Общее количество заболевших приблизилось к девятистам.