Аэрофлот предложит аэропортам изменить правила обработки багажа после гибели двух котов во время перевозки

Комментарий Аэрофлота: Аэрофлот искренне сожалеет о сложившейся ситуации. Инцидент находится в зоне ответственности компании Шереметьево Хэндлинг, осуществляющей обработку багажа всех рейсов Аэрофлота в аэропорту Шереметьево. В настоящее время сотрудники Шереметьево Хендлинг ведут переговоры с хозяином питомцев. Мы приложим все возможные усилия, чтобы виновные грузчики аэропорта Шереметьево были привлечены к ответственности. Мы намерены выступить инициатором пересмотра технологии обработки багажа и транспортировки переносок с питомцами хэндлинговыми структурами во всех российских аэропортах.
2020-01-24T19:04:00+03:00
2020-01-24T19:42:32+03:00
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19:04, 24 января 2020
Об этом «Эху» рассказали в пресс-службе авиакомпании. Инцидент произошел во время рейса из Нью-Йорка в Софию с пересадкой в Шереметьево. Владелец животных Максим Чумаченко рассказал сайту Baza, что в столичном аэропорту получил две сломанные переноски. Кошки получили серьезные травмы и умерли от внутреннего кровоизлияния; у третьего питомца было диагностировано обморожение. Чумаченко отметил, что виновные должны понести наказание. Чумаченко добавил, что сотрудников, по чьей вине погибли животные, нужно отстранить от работы.
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