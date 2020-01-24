Подозреваемый в подготовке терактов на новогодних каникулах заявил о своей невиновности

По версии ФСБ Никита Семёнов и Георгий Чернышев принесли присягу исламистам, а затем готовили площадки для вылазок.

Никита Семёнов обратился к своим друзьям и родственникам со словами: «я не мусульманин, не знаю арабского языка, в переписке на иностранных языках участия не принимал». Письмо с заявлением молодой человек передал через своего адвоката изданию Фонтанка.ру. Отец Семенова более двадцати лет работал в фотослужбе газеты «Коммерсант» и ИТАР-ТАСС. Его сын два года назад остался полным сиротой. Семёнов-младший увлекался компьютерными играми. Со своим предполагаемым сообщником он познакомился в онлайн-игре и вне сети виделся несколько раз. Вдвоём они организовали интернет-магазин.

Знакомые подозреваемого рассказали журналистам, что террористы и радикальные исламисты были объектами иронии Семёнова ещё в школе. По их мнению, ролик, который в ФСБ сочли присягой экстремистам, был частью шутки. По версии силовиков, Семенов присягнул на верность бывшему лидеру запрещенной в России и признанной террористической организации «Исламское государство» Аль-Багдади. ФСБ считает, что Георгий Чернышев и Никита Семенов планировали устроить атаки в Казанском соборе и торговом центре «Галерея» в центре Петербурга.

Издание «Бумага» со ссылкой на адвокатов Семёнова сообщает, что тот дал признание под давлением оперативников. Обоим задержанным грозит до 20 лет тюрьмы. Обвинения им еще не предъявили.