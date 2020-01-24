СМИ: Квартиры в престижном «доходном доме» столичной мэрии подарили чиновникам, силовикам и доверенным лицам мэра

Квартиры в престижном «доходном доме» столичной мэрии, по некоторым данным, подарили чиновникам, силовикам и доверенным лицам градоначальника. Здание строилось для сдачи жилья в аренду, вырученные деньги должны идти в городскую казну.

Квартиры в доме в центре Москвы получают ближайшие помощники мэра Сергея Собянина, высокопоставленные силовики, федеральные чиновники, сенаторы и даже люди искусства, например, режиссёр Константин Богомолов. Об этом пишет издание «База». Оно отмечает, что большинство госслужащих не смогли бы на свои официальные доходы приобрести это жилье – квартиры стоят десятки миллионов рублей, а сдавали их за 100-200 тысяч рублей в месяц. Сам дом построили в начале нулевых специально для сдачи квартир в аренду. Часть из них с 2013 года через «договоры пожертвования» передали на баланс города, а потом, в нарушение постановления мэрии, — частным лицам. Около 30 квартир остались на балансе города, но ни одну из них снять в аренду невозможно, это «Базе» подтвердили в «Мосжилкомплексе». Источник издания в мэрии рассказал, что процедура получения квартиры согласована «сверху». Некоторые чиновники могли получить жилье в этом доме за работу на выборах, которые в 2013 году выиграл Собянин, кто-то за наведение порядка на кладбищах, а кто-то за зачистку ларьков.

Издание «База» связалось с несколькими владельцами квартир в этом доме. Некоторые из них отрицают, что получили недвижимость в подарок или купили по заниженной цене, другие отказались отвечать на вопросы