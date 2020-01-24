Правительство ввело надбавку для полицейских и росгвардейцев в Москве и Петербурге за участие в охране порядка

Как сообщается на сайте Кабмина, размер надбавки – 100% от месячного оклада. Дополнительную выплату получат силовики, работающие «на массовых мероприятиях». Как говорится в постановлении, это поспособствует повышению уровня социальной защищенности сотрудников.
2020-01-24T18:31:00+03:00
2020-01-24T18:31:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 24 января 2020
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