Правительство ввело надбавку для полицейских и росгвардейцев в Москве и Петербурге за участие в охране порядка

Как сообщается на сайте Кабмина, размер надбавки – 100% от месячного оклада. Дополнительную выплату получат силовики, работающие «на массовых мероприятиях». Как говорится в постановлении, это поспособствует повышению уровня социальной защищенности сотрудников.