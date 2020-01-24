По словам Пескова саммит «пятерки» СБ ООН необходим для поиска путей разрядки обстановки в мире

В Кремле отметили, что саммит «пятерки» Совета Безопасности (СБ) ООН нужен, чтобы обсудить глобальные вызовы и приступить к поиску путей для разрядки обстановки в мире. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, отвечая на вопросы журналистов.

Д.Песков сказал, что российский лидер Владимир Путин 23 января, выступая в Иерусалиме, сформулировал инициативу о проведении встречи глава стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН «в любое время, в любом месте».

«Для чего? Для того чтобы поговорить о той критической массе вызовов в самых различных областях, о конфликтном потенциале на региональном и международном уровне, чтобы страны «пятерки» взяли на себя ответственность с тем, чтобы остановить дальнейшее опасное нарастание этой критической массы», — сказал пресс-секретарь.

Отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы», как определялись страны, которым предложено собраться на саммит, Дмитрий Песков сказал, что они являются основателями ООН.

«У нас есть единственный, универсальный, пусть не совсем идеальный с точки зрения ответа на эти вызовы, которые стоят перед человечеством, но единственно универсальная платформа — это Организация Объединенных НацийЮ, и единственно универсальный механизм — Совет Безопасности. И речь идет именно об отцах-основателей, как говорится», — сказал он.