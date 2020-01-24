Мэр Москвы Сергей Собянин признал, что в районе строительства Юго-Восточной хорды есть пятна радиоактивного заражения, о чем ранее предупреждали экологические активисты. По словам Собянина, зараженный участок находится на территории Московского завода полиметаллов – она примыкает к участку, где будет хорда. Тем не менее, власти намерены заняться рекультивацией и вывозом зараженного грунта, — сообщает издание «Медуза».