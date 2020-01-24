ФАС РФ разработала критерии для приложений, которые станут обязательными для предустановки на телефоны и компьютеры

Федеральная антимонопольная служба России разработала критерии для приложений, которые станут обязательными для предустановки на телефоны, планшеты, компьютеры, смарт-ТВ и ТВ-приставки. По данным «Ведомостей», одним из критериев станет социальная значимость приложений. Помимо прочего, они должны формировать приоритет традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Закон, обязывающий производителей электроники предустанавливать российское программное обеспечение на свои гаджеты для продажи в России, вступит в силу с 1-го июля. В законе только общие формулировки. Какие именно приложения и на какие устройства нужно будет устанавливать, определит правительство.