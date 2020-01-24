Роструд пообещал проверить информацию о задержке зарплаты водителю «КамАЗа», который перекрыл движение в Москве

Роструд пообещал проверить информацию о задержке зарплаты водителю «КамАЗа», который сегодня перекрыл движение в Москве на Бауманской улице. К работодателю придет с проверкой трудовая инспекция, — сообщает «Интерфакс». Водитель работает в компании «Транспортные технологии», которая зарегистрирована в Ростовской области. По некоторым данным, это многодетный отец – у него семеро детей. Он утверждает, что ему не платят зарплату.