Роструд пообещал проверить информацию о задержке зарплаты водителю «КамАЗа», который перекрыл движение в Москве

Роструд пообещал проверить информацию о задержке зарплаты водителю «КамАЗа», который сегодня перекрыл движение в Москве на Бауманской улице. К работодателю придет с проверкой трудовая инспекция, — сообщает «Интерфакс». Водитель работает в компании «Транспортные технологии», которая зарегистрирована в Ростовской области. По некоторым данным, это многодетный отец – у него семеро детей. Он утверждает, что ему не платят зарплату.
2020-01-24T14:31:00+03:00
2020-01-24T14:33:58+03:00
https://echo.msk.ru/news/2576351-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:31, 24 января 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Яблоко» создает совет по разработке альтернативных поправок к Конституции и будет добиваться их рассмотрения на референдуме Мы считаем, что наша общая гражданская и политическая ответственность в том, чтобы предложить альтернативу пожизненному личному правлению и добиться вынесения этой альтернативы на суд народа России…
«Не менять Конституцию!» — вредный лозунг Неожиданно узнали, что часть оппозиционеров 19 января собирается превратить шествие памяти С.Маркелова и А.Бабуровой в акцию под лозунгом «Не менять Конституцию!», который на мой взгляд, будет лишь выставлять оппозицию в неадекватном виде и работать на руку действующей власти…