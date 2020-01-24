Белоруссия ведет переговоры о поставках нефти со всеми участниками мирового рынка, в том числе США, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Они готовы поставлять столько нефти, сколько необходимо, но по мировым ценам, — сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его цитирует государственное агентство БелТА.

При этом Лукашенко называет Россию главным союзником, который, как рассчитывает белорусский руководитель, «образумится» и вернется к нормальным отношениям на равных условиях.