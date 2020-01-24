Болгария с большой долей вероятности объявит персонами нон грата и вышлет из страны двух российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, — заявила министр иностранных дел Екатерина Захариева. Ее цитирует болгарское агентство Фокус. По словам министра, в течение сегодняшнего дня в МИД будет вызван российский посол.

По данным Bloomberg, один из подозреваемых – первый секретарь консульства в Софии, а второй работает в российском торговом представительстве. У обоих есть дипломатическая неприкосновенность.