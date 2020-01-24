Российский фигурист Дмтирий Алиев стал Чемпионом Европы по фигурному катанию

Это – первый успех наших одиночников со времен Евгения Плющенко.

Алиев исполнял произвольную программу предпоследним. И по завершении проката не смог сдержать слез. Прокат Чемпиона России был практически идеальным – ни одного сорванного элемента. Помешать Дмитрию стать первым мог только лидировавший после короткой программы Михал Бржезина. Однако чешский ветеран не совладал с нервами. Допустил несколько грубых ошибок и даже падений. И стал в итоге только седьмым. Ну а Алиев, после бронзы двухлетней давности, впервые поднялся на высшую ступеньку Европейского пьедестала. Отметим и молодого Артура Даниэляна. На дебютном для себя Чемпионате Европы 16-летний российский фигурист сенсационно завоевал серебряную награду. Добавлю, что последний дубль россиян случился 8 лет назад. Когда победителем Евро стал Евгений Плющенко, а Артур Гачинский завоевал серебро.

Сегодня женщины-одиночницы исполнят короткую программу. А спортивные пары вечером разыграют медали.