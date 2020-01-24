Создатели приложения для знакомств Tinder добавят в него «тревожную кнопку»

Пока эта функция появится у пользователей на территории США, — пишет The Wall Street Journal.

Перед тем, как пойти на свидание, пользователям предложат сообщить приложению место, в котором они собираются встретиться. И как только они там окажутся, Tinder начнёт автоматически отслеживать человека. Цель этой технологии — позволить пользователям избежать обмана — особенно, когда пользователь, с которым собираются встретиться, выдаёт себя за другого человека: например использует другое фото, — отмечает The Wall Street Journal.

В случае проблем, пользователь должен нажать кнопку, которая передаст в систему Noonlight тревожные данные, а затем, если от пользователя не будет никакого ответа, программа ему позвонит и в случае молчания, уже свяжется с полицией, — говорится в публикации.

BBC и CNN, правда, задаются вопросом — а что делать в случае ложных вызовов. Но авторы приложения говорят, что ничего страшного в общении с полицейскими в таком случае — не будет. Они в крайнем случае убедятся, что всё в норме.

Ранее, как говорится в публикации, только британская полиция зафиксировала значительный рост сексуальных преступлений с использованием сайтов и приложений для знакомств — их количество выросло в два раза только за 4 года.

Функция тревожной кнопки заработает в приложении Tinder уже на следующей неделе.