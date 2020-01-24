Власти Москвы признали, что в зоне строительства Юго-Восточной хорды есть радиоактивное заражение

Ранее об этом много говорили экологические активисты.

Сергей Собянин дал понять, что об отказе от строительства дороги, которая пройдет через 10 районов и свяжет шоссе Энтузиастов с Варшавским шоссе, и речи быть не может. Мэр заявил, что никаких разумных альтернатив строительству Юго-Восточной хорды нет, передает «Интерфакс». При этом Собянин в своем блоге признал, что на склоне Москвы-реки, за территорией завода полиметаллов имеются, как он выразился, пятна радиоактивного заражения, которые остались с советских времен. Речь идет о месте, рядом с популярным парком «Коломенское», которое активисты уже полгода называют радиоактивным могильником. Завтра жители районов, через которые собираются провести Юго-Восточную хорду, намерены записать видеообращение к новому правительству с призывом обезопасить москвичей от распространения радиации, сообщила «Эху Москвы» член инициативной группы Екатерина Максимова.



Сергей Собянин в своем блоге пообещал ликвидировать радиоактивную свалку. Сколько бы это ни стоило и сколько бы времени ни заняло, подчеркнул мэр. По его словам, загрязненные грунты будут вывезены из Москвы, и помещены в специальные хранилища.

До этого власти неоднократно говорили об отсутствии превышении радиационного фона в месте строительства дороги.