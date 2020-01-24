Трое бывших членов правительства Дмитрия Медведева переходят на работу в администрацию президента

Бывший вице-премьер Дмитрий Козак стал замглавы кремлевской администрации. Назначения помощниками главы государства получили экс-министр экономического развития Максим Орешкин и бывший руководитель Минкульта Владимир Мединский.

Орешкин, Мединский и Козак, которые покинули Белый дом после формирования нового кабинета под руководством Михаила Мишустина, теперь продолжат работу в структурах администрации. Для Дмитрия Козака, который курировал в правительстве ТЭК и промышленность, на Старой площади создали дополнительную третью позицию замглавы администрации. Как пояснили в Кремле, его новый функционал и сфера ответственности будут определены в ближайшее время. На место помощника Владимира Путина по экономическим вопросам из правительства переходит экс-глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Ему предстоит проявить себя на месте работвшего в администрации с 2013-го года Андрей Белоусова – тот теперь стал первым вице-премьером в кабинете Мишустина. Владимир Мединский, руководивший Министерством культуры в течение всего срока полномочий правительства экс-премьера Медведева, вероятно, как пишут «Ведомости», станет курировать сферу культуры в статусе помощника президента с широкими полномочиями. До этого отдельного помощника по культуре у российского лидера не было, у главы государства был лишь советник в этой сфере, Владимир Толстой.

В Кремле пообещали, что распределение обязанностей в связи с новыми назначениями будет определено не позднее понедельника.