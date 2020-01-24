Китайские перевозчики приостановили полеты в Москву из Уханя, где произошла вспышка коронавируса

По данным источника «Интерфакса», это пока называют временной мерой. В Москве, тем временем, ограничений на полеты в КНР не вводили. В приграничных с Китаев районах России принимаются меры, чтобы не допустить проникновения опасного вируса.

Между тем, в Китае уже фактически закрыты 14 городов.

Такая практика применялась и ранее. Впрочем, вряд ли ее можно назвать очень эффективной, — сказал «Эху Москвы» зам.кафедрой инфекционных болезней университета имени Пирогова Владимир Никифоров.

По мнению Никифорова, пандемии не будет.