Из бюджета ФРГ потратят на это 12 млн евро.

Соглашение о том, что из бюджета Германии ленинградским блокадникам отправят 12 миллионов евро, подпишут в начале следующей недели. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», не указывая источник информации. Такие планы объявили еще год назад, по случаю 75-летия со дня снятия блокады города. ФРГ называет это «гуманитарным жестом». Основная часть суммы пойдет на обновление Госпиталя ветеранов войн в Петербурге. Выбор сделан совместно. Кроме того, часть денег пойдет на то, чтобы создать в Петербурге Центр встреч для российской и немецкой общественности. Основной площадкой станет Русско-немецкий центр встреч при Петрикирхе на Невском проспекте. Как отмечала тогда немецкая сторона, такой шаг должен стать еще одним свидетельством того, что, цитирую: «Германия осознает свою историческую ответственность».

Немецкая сторона будет контролировать расход средств, — пояснил «Эху Москвы» уполномоченный МИДа Германии по Восточной Европе Михаэль Зиберт.

Основная часть денег, выделяемых из бюджета ФРГ для блокадников Ленинграда, пойдет на модернизацию госпиталя для ветеранов. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» Уполномоченный МИД Германии по Восточной Европе, Южному Кавказу и Средней Азии посол Михаэль Зиберт.

Блокадники Ленинграда получат поддержку из Германии. Из бюджета ФРГ будет выделено 12 миллионов евро.

По словам М.Зиберта, основная часть средств пойдет на модернизацию петербургского Госпиталя для ветеранов войн, отметив, что ФРГ будет контролировать расходование средств.

«Мы поручили Немецкому Обществу по международному сотрудничеству в Москве «ГИЦ» реализовать эту меру. «ГИЦ» получит эти деньги и будет тратить на те нужды, которые пожелала (озвучить) российская сторона. Будет закупать то оборудование, которое пожелала больница», — сказал посол.

Меньшая часть выделенных средств, по словам М.Зиберта, пойдет на создание центра встреч. Этой частью, отметил он, будет заниматься молодежная социальная организация «Норд Хаузен», которая объединяет представителей нескольких земель и уже давно сотрудничает с Санкт-Петербургом.

«Речь идет о том, чтобы наполнить эту программу содержанием и подготовить людей к мероприятиям, которые пройдут в Санкт-Петербурге», — отметил он.

Решение немецких властей выделить средства российским ветеранам не удивляет историка Алексея Кузнецова.

Россия благодарна Берлину за помощь ветеранам, при этом российские власти и сами активно помогают этой категории граждан, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Сегодня, кстати, новый глава Пенсионного фонда максим Топилин уточнил, что на все выплаты к юбилею Победы из российского бюджета будет выделено 60 миллиардов рублей.

Практика закрытия городов для защиты от распространения вируса не применялась ранее, и по мнению зав.кафедрой инфекционных болезней Российского национального исследовательского медицинского университета им. Пирогова Владимира Никифорова, эта мера малоэффективна. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Подобное (закрытие городов — ЭМ) в наше время ни разу никто не практиковал. Это чисто китайское изобретение. Я вообще не знаю, как это можно сделать, если только они поставят кольцо армейских патрулей. Может они и сделают это технически, но с точки зрения разумного человека — это глупость», — сказал он.

По мнению В.Никифорова, вирус не является сильно контагиозным, и пандемия нам не грозит. «Вероятность появления и распространения вируса у нас исчезающе мала.

Явно пандемического потенциала этот вирус не имеет, заразность у него крайне низкая. За месяц эпидемии пусть даже 700 человек инфицированных и это в двенадцати миллионом городе — это же ерунда. При летальности получается 3% — и не катастрофа, и не явная эпидемия, которая расползается», — отметил он.

Число подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, возросло до 887 человек.