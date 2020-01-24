Песков: Голосование по поправкам в Конституцию не будет пустой формальностью

От его результатов зависит, вступят изменения в силу или нет, — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, порядок и сроки проведения голосования уточняются. Вместе с тем Песков не стал отвечать на вопрос, когда будет проводиться голосование – до или после того, как конституционный закон подпишет президент.