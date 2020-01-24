В России может появиться еще одна партия праволиберального толка, ориентированная на городскую молодежь

Ее намерен основать владелец парфюмерно-косметического гиганта «Фаберлик» Алексей Нечаев. Учредительный съезд пройдет 1-го марта, — пишет «Коммерсантъ». После регистрации партия планирует принять участие в выборах разного уровня, в том числе в выборах в Госдуму в 2021-м году.
2020-01-24T13:32:00+03:00
2020-01-24T13:35:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:32, 24 января 2020
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