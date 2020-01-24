В китайской провинции Хубей из-за коронавируса закрыли 14 городов с населением 30 миллионов человек, — сообщают местные СМИ. В Пекине объявлен высший уровень реагирования на ЧС, связанные со здоровьем населения.

В Китае от пневмонии, вызванной новым типом вируса, погибли 25 человек. Около 900 инфицированы. Роспотребнадзор советует россиянам не ездить в Китай до стабилизации эпидемиологической ситуации. Из-за вспышки коронавируса аэропорт Уханя отменил все рейсы в Москву. Полеты по этому маршруту три раза в неделю осуществляет один перевозчик, китайская авиакомпания.