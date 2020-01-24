Президент не помилует гражданку Израиля Нааму Иссахар, если девушка не обратится к нему с официальной просьбой

Пока она этого не сделала, — сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он ссылается на российские законы. Отвечая на вопрос журналистов, почему без прошения о помиловании освободили Михаила Ходорковского, Песков рекомендовал спросить об этом у Ходорковского и добавил: «вы многого не знаете».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что при отсутствии личного прошения о помиловании со стороны осужденной израильтянки Наамы Иссахар не возможно начать сам процесс. Об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопросы журналистов не обращалась ли израильтянка к президенту России с просьбой о помиловании.

«Все-таки у нас есть российские законы, и они должны исполняться. Пока сама девушка не обращалась с просьбой о помиловании. Эта информация по состоянию на вчера на вторую половину дня», — сказал он.

«Как можно помиловать, если девушка не просит о помиловании? Понимаете, такая ситуация в данном случае. Должны быть какие-то формальности соблюдены, хотя бы чтобы процесс пошел», — добавил Дмитрий Песков.