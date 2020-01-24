Bloomberg: Болгарская прокуратура обвиняет в шпионаже двух российских дипломатов

Болгарская прокуратура обвиняет в шпионаже двух российских дипломатов, — сообщает агентство Bloomberg. По его данным, один из фигурантов дела – первый секретарь консульства в Софии, а второй работает в торговом представительстве. Их фамилии не называются. У обоих есть дипломатическая неприкосновенность. В прокуратуре заявили, что информировали МИД Болгарии о результатах расследования.
2020-01-24T13:30:00+03:00
2020-01-24T13:30:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:30, 24 января 2020
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