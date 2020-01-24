Песков: Материальную помощь, выделенную из бюджета Германии на поддержку блокадников Ленинграда, можно приветствовать

В Кремле считают, что материальную помощь, выделенную из бюджета Германии на поддержание блокадников Ленинграда, «можно только приветствовать», — сказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

Ранее стало известно, что в ближайшие дни будет подписано соглашение, которое позволит воплотить в жизнь решение Берлина о поддержке «ныне здравствующих блокадников Ленинграда».

На вопрос корреспондента, как к подобной гуманитарной помощи относятся в Кремле, Дмитрий Песков сказал: «Это можно только приветствовать.

Подобные жесты заслуживают высокой оценки, особенно в годовщину 75-летия (со дня снятия блокады города-ЭМ)».

При этом Д.Песков отметил, что необходимо помнить «о той заботе, которая оказывается ветеранам и в плане создания инфраструктуры, и в плане поддержки со стороны нашего правительства, со стороны нашего руководства и нашей страны».

Год назад, по случаю 75-летия со дня снятия блокады города, главы МИД ФРГ и МИД России объявили: из бюджета Германии на эти цели «в качестве гуманитарного жеста» будет выделено 12 млн евро.