В рамках 6 этапа Кубка Мира по биатлону в словенской Полклюке состоится женская индивидуальная гонка

Сезон, который российские биатлонисты начали весьма бодро, становится настоящим кошмаром, особенно у женщин. И стрельба, и скорость на дистанции оставляют желать лучшего. На 5 этапе в немецком Рупольдинге лидер сборной Екатерина Юрлова-Перхт не промахнулась ни разу в спринтерской гонке, но все равно осталась за пределами двадцатки.

Тренеры уверяют, что готовят команду к Чемпионату мира, но примерно тоже самое они говорят всегда. В составе команды перед этапом произошла замена. Евгения Павлова отправится на Кубок IBU, а в Поклюке, на Кубке мира выступил Кристина Резцова. Кроме нее и Юрловой-Перхт на старт сегодня выйдут Светлана Миронова, Ирина Старых и Лариса Куклина.

Женская индивидуальная гонка на этапе кубка мира по биатлону в словенской Поклюке начнется в 16.30. Трансляция на канале Матч ТВ.