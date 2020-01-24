По его словам, принятое решение устраивает все стороны.
В июле прошлого года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что предприятия ОПК России страдают от высокой кредитной нагрузки. По его словам, этот сектор «живет впроголодь, обслуживая финансовые институты, которые ничего не производят, а призваны только обеспечивать процесс организации производства и внедрения продукции». Он предложил списать часть долгов.
Глава ВТБ Андрей Костин рассказал о закрытом указе президента Владимира Путина по списанию долгов предприятий ОПК
По его словам, принятое решение устраивает все стороны.