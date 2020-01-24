Сегодня состоится первое судебное заседание по делу о крупнейшей авиакатастрофе в Татарстане

Речь идет о крушении Boeing под Казанью в ноябре 2013 года. Тогда погибли 50 человек, среди которых старший сын президента Татарстана и экс-глава ФСБ республики. На скамье подсудимых три человека.

Судебное заседание сегодня начнется в 10:00 утра по московскому времени.