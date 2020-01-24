В Москве призвали Софию взаимодействовать с российскими правоохранителями по делу об отравлении местного бизнесмена

Болгария обвиняет в этом троих россиян. Емельян Гебрев, специалист по торговле оружием, был госпитализирован с тяжелым отравлением в конце апреля 2015 года, похожие симптомы появились и у его сына и коллеги, с которыми они утром находились в одном месте — в офисе в здании отеля «Орбита» в Софии.

Прокуратура Болгарии считает, что их отравили неопознанным фосфорорганическим веществом трое россиян, которые были замечены в тот день у офиса. Они предположительно являются сотрудниками российской военной разведки. Всех их объявили в международный розыск.

Имена не называются, но ранее сообщалось, что следователям удалось идентифицировать за записях с видеокамер на парковке отеля офицера ГРУ Дениса Сергеева. Он, по некоторым данным, мог участвовать и в операции в Великобритании по отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

В ноябре расследовательская группа Bellingcat, The Insider и Der Spiegel сообщала о том, что к покушению на Гебрева причастны восемь офицеров ГРУ.

В российском посольстве в Софии пока не получали официального уведомления от властей Болгарии по поводу обвинения трех россиян в попытке отравления