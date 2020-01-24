Арестованная в РФ за контрабанду наркотиков Наама Иссахар пока не стала писать прошение о помиловании на имя Путина

Об этом «Эху Москвы» рассказал партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Алексей Добрынин. По его словам, пока в этом просто нет необходимости.

Он отметил, что отказа писать прошение не было.

Не стоит связывать передачу Александровского подворья в Израиле России и возможное помилование израильтянки Наамы Иссахар. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал журналист Максим Шевченко.

Он также отметил, что ему не понятна такая значимость Александровского подворья для РПЦ, поскольку, по его мнению, статуса это нашей Церкви не добавит.