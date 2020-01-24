Сегодня станут известны лауреаты кинопремии «Золотой орел».

18-я церемония вручения наград за 2019 год пройдет в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм». В номинации «Лучший фильм» представлены картины «Дылда» Кантемира Балагова, «Бык» Бориса Акопова, лента Валерия Тодоровского «Одесса», «Т-34» Алексея Сидорова и «Текст»

Клима Шипенко. Премия учреждена Национальной Академией кинематографических искусств и наук России и присуждается с 2002

года.