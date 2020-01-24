Билль о Brexit, обрел статус закона.

Накануне проект, подготовленный правительством Бориса Джонсона и одобренный обеими палатами парламента, подписала королева Елизавета II. Сегодня на церемонии в Брюсселе документ должны подписать руководители Европейского совета и Европейской комиссии. Кроме того, его должен ратифицировать Европарламент. Страна начнет процесс выхода из ЕС 31 января. Переходный период продлится до конца года.
2020-01-24T05:10:00+03:00
2020-01-24T05:10:47+03:00
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05:10, 24 января 2020
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