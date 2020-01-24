Билль о Brexit, обрел статус закона.

Накануне проект, подготовленный правительством Бориса Джонсона и одобренный обеими палатами парламента, подписала королева Елизавета II. Сегодня на церемонии в Брюсселе документ должны подписать руководители Европейского совета и Европейской комиссии. Кроме того, его должен ратифицировать Европарламент. Страна начнет процесс выхода из ЕС 31 января. Переходный период продлится до конца года.