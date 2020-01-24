Вашингтон ужесточил правила выдачи виз для женщин, которые хотят рожать в США.

Т.н. «родильный туризм» процветает из-за того, что ребенок, который появился на свет в Штатах, автоматически имеет право на получение американского гражданства. Как передает агентство Associated Press, по новым правилам соискателям будет отказано в туристической визе США, если сотрудники консульств заподозрят, что истинная цель поездки — родить ребенка в США.