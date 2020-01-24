Москва призывает Софию к взаимодействию в расследовании отравления местного бизнесмена.

Болгария обвиняет в этом троих россиян. Емельян Гебрев, специалист по торговле оружием, был госпитализирован с тяжелым отравлением в 2015 году. Похожие симптомы появились и у его сына, и у директора их компании. Прокуратура Болгарии считает, что их отравили веществом класса «Новичок», предположительно, сотрудники ГРУ. Их имена не называются, но все трое объявлены Болгарией в международный розыск.
2020-01-24T05:07:00+03:00
2020-01-24T05:08:25+03:00
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05:07, 24 января 2020
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