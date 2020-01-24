«В стране происходит конституционный переворот.

Его цель — «пожизненное сохранение у власти Владимира Путина и его коррупционного режима». Об этом говорится в «Манифесте граждан России», который на своем сайте публикует «Новая газета». Как говорится в обращении, «изменение текста основного закона «под сиюминутные политические интересы разрушает последний институт, защищающий Россию от полной узурпации власти». Авторы призывают принять участие в массовой общественной кампании против внесения поправок в Конституцию. Воззвание подписал ряд известных политиков, активистов и общественных деятелей, в т.ч. журналист Илья Азар, муниципальный депутат Юлия Галямина, экономист Сергей Гуриев, правозащитник Сергей Давидис и др. Манифест открыт к подписанию.
2020-01-24T05:06:00+03:00
2020-01-24T05:38:44+03:00
https://echo.msk.ru/news/2576041-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:06, 24 января 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Яблоко» создает совет по разработке альтернативных поправок к Конституции и будет добиваться их рассмотрения на референдуме Мы считаем, что наша общая гражданская и политическая ответственность в том, чтобы предложить альтернативу пожизненному личному правлению и добиться вынесения этой альтернативы на суд народа России…
«Не менять Конституцию!» — вредный лозунг Неожиданно узнали, что часть оппозиционеров 19 января собирается превратить шествие памяти С.Маркелова и А.Бабуровой в акцию под лозунгом «Не менять Конституцию!», который на мой взгляд, будет лишь выставлять оппозицию в неадекватном виде и работать на руку действующей власти…