«В стране происходит конституционный переворот.

Его цель — «пожизненное сохранение у власти Владимира Путина и его коррупционного режима». Об этом говорится в «Манифесте граждан России», который на своем сайте публикует «Новая газета». Как говорится в обращении, «изменение текста основного закона «под сиюминутные политические интересы разрушает последний институт, защищающий Россию от полной узурпации власти». Авторы призывают принять участие в массовой общественной кампании против внесения поправок в Конституцию. Воззвание подписал ряд известных политиков, активистов и общественных деятелей, в т.ч. журналист Илья Азар, муниципальный депутат Юлия Галямина, экономист Сергей Гуриев, правозащитник Сергей Давидис и др. Манифест открыт к подписанию.