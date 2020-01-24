Роспотребнадзор рекомендует российским туристам воздержаться от посещения КНР.

Это связано с обнаруженным там новым типом коронавируса. Тем, кто все-таки едет в Китай санитарные власти советуют использовать маски для защиты органов дыхания, тщательно мыть руки и употреблять только термически обработанную пищу и бутилированную воду. По данным ведомства мониторинг рейсов из КНР, случаев подозрений на коронавирус в России не выявил.