В Китае растет число случаев пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.

По данным на минувшую ночь, заболевших уже 830. Летальный исход зафиксирован в 25 случаях. По данным госкомитета КНР пор делам здравоохранения, больные пневмонией нового типа выявлены в Таиланде, Вьетнаме, Японии, Южной Корее, Сингапуре и США. Чрезвычайные меры по нераспространению заболевания приняты в Ухане и еще пяти китайских городах-миллионниках. Там приостановлено авиа и железнодорожное сообщение, не ходит общественный транспорт.
2020-01-24T04:13:00+03:00
2020-01-24T05:04:46+03:00
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04:13, 24 января 2020
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