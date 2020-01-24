В Китае растет число случаев пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.

По данным на минувшую ночь, заболевших уже 830. Летальный исход зафиксирован в 25 случаях. По данным госкомитета КНР пор делам здравоохранения, больные пневмонией нового типа выявлены в Таиланде, Вьетнаме, Японии, Южной Корее, Сингапуре и США. Чрезвычайные меры по нераспространению заболевания приняты в Ухане и еще пяти китайских городах-миллионниках. Там приостановлено авиа и железнодорожное сообщение, не ходит общественный транспорт.