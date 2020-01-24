Владимир Путин предлагает созвать саммит пяти государств-основателей ООН.

По мнению российского президента, лидеры этих стран должны вместе обсудить актуальные глобальные проблемы. Путин заявил, что мировые лидеры не должны пропустить появление новых ростков ненависти и антисемитизма, а на странах—постоянных членах Совета Безопасности ООН лежит особая ответственность за сохранение цивилизации