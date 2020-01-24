Изабель душ Сантуш отвергла обвинения в коррупции.

Как передает Reuters, Генпрокуратура Анголы объявила дочь бывшего президента Анголы подозреваемой по делу о неправильно распределении финансовых ресурсов государственной нефтяной компании «Сонагол» и плохом управлении ею. Изабель душ Сантуш в предварительном порядке обвиняется в отмывании денег, торговле влиянием, подделке документов и других экономических преступлениях. На нее готовится международный ордер на арест. Ранее сообщалось, что у Изабель душ Сантуш по рождению имеет российское гражданство.