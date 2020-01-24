ВОЗ сочла преждевременным объявлять чрезвычайную ситуацию в сфере международного здравоохранения.

Организации требуется больше информации о новом типе коронавируса, зафиксированном в КНР. Как заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус пока нет свидетельств передачи вируса от человека к человеку за пределами Китая, еще не до конца ясно, как распространяется вирус. Помимо Китая, случаи заболевания были зафиксированы также в Таиланде, в Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Тайване, Макао.